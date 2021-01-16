Mükellef reform bekliyor

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre:

Mükellefleri, 2021 yılındaki vergi ve yükümlülükler hakkında bilgilendirdiğimiz bu dizimizde, son günü mükelleflerin beklentilerine ayırdık. Zira Türkiye'de etkisini 2020 yılında göstermeye başlayan Kovid-19 salgınıyla ilgili aşı haberleri başta olmak üzere olumlu gelişmeler yaşansa da salgın devam ediyor.

Devlet geçen yıl, Türkiye'de ilk vaka görülür görülmez birbiri ardına pek çok desteği devreye alarak işletmeleri, dolayısıyla da istihdamı korumak üzere adımlar attı. Bununla birlikte bu desteklerin bir kısmında son tarihler yaklaştı. Bu da desteğin sona ermesinin yanı sıra ertelenen ödemelerin başlayacağı anlamına da geliyor. Oysa salgının, günlük hayata ve de bir dizi iş koluna etkisi sürdükçe mükelleflerin, hem ertelenmiş hem de güncel yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacaklarına ilişkin kaygıları gündeme geliyor.

Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus, sahadan izlenimlerle mükellef beklentilerini, dizinin son gününde kaleme aldı. Öncelikle Türkiye'de vergi sisteminin nasıl işlediğine ilişkin bilgi veren Necmi Ulus, şunları kaydetti:

"Türk vergi sisteminde tahakkuk esası geçerlidir. Bu şu anlama geliyor: Firmalar mal ve hizmet teslimlerinde fatura kestikleri anda, bu fatura gelir kayıtlarına yansır ve KDV'si de izleyen ayın 24'ünde beyan edilir. 26'sında ödenir. Yani örneğin KDV hariç 100 TL'lik bir satış yapıldığında ve yüzde 20'lik bir karlılık varsa satış gerçekleştiği anda yaklaşık 18+4=22 TL'lik bir vergi ödenmek zorunda kalınmaktadır."

Ödemeler 1 yıl sonra

Salgının ekonomiye etkisiyle bu işleyişin aksadığını belirten Necmi Ulus şöyle devam etti:

"Oysa koronavirüs salgını süreci ile birlikte tahsil süreleri ortalama bir yıla kadar uzadığı için, satışın tahsilatı yaklaşık 12 ayda gerçekleşmektedir. Bu durum, şirketleri finansal açıdan çok zorlamaktadır. Henüz kazanılmayan paranın vergisi veriliyor, tahsil edilmeyen KDV'nin ödemesi yapılmak zorunda kalınıyor. Yapılmakta olan reform çalışmalarında bu husus dikkate alınmalı ve vergi mevzuatı bu sorunu çözecek şekilde revize edilmelidir."