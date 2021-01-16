Vekillere 'aktif çalışın' talimatı

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekillerini daha aktif çalışmaları konusunda uyarıda bulundu. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı önceki gün parti genel merkezinde Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, il ve ilçe kongre süreçleriyle ilgili son durumu paylaştı.

Şubatın son haftası İzmir, Ankara ve İstanbul kongrelerinin yapılması, ardından mart ayının ilk haftası büyük kongrenin gerçekleştirilmesi yönünde takvim belirlendiği ifade edildi.

'Konuşmaktan çekinmeyin'

Son alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte özellikle üç büyük ilin kongresi için "görkemli" törenlerin planlandığı belirtilen toplantıda, tedbirlerin de yine sıkı tutulacağı kaydedildi. Erdoğan'ın İzmir, Ankara ve İstanbul kongresine bizzat katılabileceği kaydedildi.

Toplantıda, Erdoğan'a tüm parti gruplarının geçtiğimiz yasama döneminde Meclis'te düzenledikleri basın toplantıları ve toplantıların konu başlıklarıyla ilgili istatistiki verileri içeren bir rapor sunuldu. Rapora göre AK Partili vekillerin Meclis'te yaptıkları basın açıklamalarının sayısının diğer partilerin çok gerisinde kaldığını belirten Erdoğan, kurmaylarına daha aktif çalışmaları yönünde uyarıda bulundu. Erdoğan, AK Parti milletvekillerinin gündem belirleyecek, partinin faaliyetlerini ve görüşlerini en iyi şekilde aktaracak açıklamaları yapmaktan çekinmemelerini istedi.

Çin aşısıyla ilgili toplumda süren tereddütler konusu da gündeme geldi. Erdoğan, "Vatandaşın bu aşıya olan güvenini artırmak ve örnek teşkil etmek için ben aşı olmaya gideceğim. Aşının herkese ulaşmasını istiyorum. Sırası gelen vatandaşlar, günü saati aksatmadan aşı olsun. Bir sıkıntı yaşanmaması için konuyu takip edin" diye yanıt verdi. Erdoğan, MKYK üyelerini de aşı olmaya davet ederken, bazı kurmayları vatandaşların MKYK üyelerinin kriterler dışında aşı olmasını yanlış değerlendirebileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan'ın, "siz bilirsiniz" dediği kaydedildi.

Ancak daha sonra tüm MKYK üyeleri, Bilkent Şehir Hastanesi'nde aşı olan Erdoğan'a eşlik etti. Kriterleri sağlayan bazı MKYK üyeleri de aşı oldu.