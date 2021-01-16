1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pendik'te tehdit edilen yeğenini korumak isterken öldü

Pendik'te iddiaya göre bir erkek tarafından tehdit edilen genç kız, dayısından yardım istedi. Genç kızın dayısı ile şüpheli erkek arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurusıkıdan bozma tabancasını çıkaran zanlı, genç kızın dayısını öldürdü, kavgaya karışan 4 kişiden birini de yaraladı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
 16 Ocak 2021 08:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Pendik ilçesinde Orta Mahallesi Kavuniçi Sokakta yaşandı. İddiaya göre, isminin Necati olduğu öğrenilen bir kişi, daha önceden arkadaş oldukları bir genç kız ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce genç kız dayısı Hasan Yılmaza haber vererek yardım istedi. Sokağa gelen Hasan Yılmaz, yeğenini korumak için Necati isimli kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Hasan Yılmaz'ın yabancı uyruklu 4 komşusu da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında zanlı, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabanca ile üç el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri Hasan Yılmazın başına isabet etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışan komşulardan biri de bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bir taksiyi durdurarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hasan Yılmazın başına isabet eden mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından yaralanan bir komşu ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri, yapılan incemeler sonucu kaçan zanlının kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. Zanlı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Necati isimli zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"VURAN KİŞİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Neşe Onay, olayla ilgili, "Ben üç el silah sesi duydum. Camdan baktım, yukarı ve aşağı doğru kaçanlar oldu, dışarı çıktık. Arkadaşın kapısının önünde kız ağlıyordu, yaralı çocuk vardı yanında. Diğer vurulan kişi yerde yatıyordu zaten. Kız 'dayım' dedi. Vuran kişi, onu rahatsız ediyormuş. 'Bu da dayım' dedi. 'Beni korumak için geldi dedi'" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Önce imdat, sonra teşhis
16 Ocak 2021 09:21		 Eşinden şiddet görünce KADES'e ihbar etti: Polis alarma geçti
16 Ocak 2021 08:12
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
16 Ocak 2021 08:00		 Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
16 Ocak 2021 00:57
Husumetli ailelerin barışma toplantısında kavga: 3 yaralı
15 Ocak 2021 21:41		 Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: Ölü sayısı 3 oldu
15 Ocak 2021 21:20
Bursa'da iki arkadaş araç içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü
15 Ocak 2021 21:06		 Selçuk Özdağ saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı
15 Ocak 2021 20:32
Bir ilçeyi korkutan 'silahlı çocuklar'!
15 Ocak 2021 20:11		 Melek İpek'in avukatı: Maktülün şiddetine maruz kalan bir kadın daha var
15 Ocak 2021 19:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:21 - Önce imdat, sonra teşhis08:50 - Pendik'te tehdit edilen yeğenini korumak isterken öldü08:40 - Vekillere 'aktif çalışın' talimatı08:35 - Dereceli okçunun göz göre göre ölümü08:30 - Mükellef reform bekliyor08:27 - Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
08:12 - Eşinden şiddet görünce KADES'e ihbar etti: Polis alarma geçti08:00 - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı07:45 - 'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'07:30 - Özel Öğretim Derneği: Yüzde 1'e indirilen KDV kalıcı olsun07:14 - Menemen Belediyesindeki oylamanın perde arkası06:45 - Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - FETÖ'cüye sığınma mülteciye ölüm04:05 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik04:03 - Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı03:36 - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı
02:42 - Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı
Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap
'Birinci dönem notları hesaba katılmasın'
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hileli zar 1
geleceğe dair çıkarımlar 1
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
güneş balığı 1
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 3
120bin tlden bitcoin alan kişi 2
WhatsApp'ın geri adım atması 1
bir taşla iki kuş vurmak 1
Stefan Zweig okurları 1
göç 1
SON İLANLAR
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Köseli Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 80 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam