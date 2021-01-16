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Önce imdat, sonra teşhis

ORDU Ünye'de yaşayan Ayşegül S. (31), 2017'de kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Engin Tombul'dan (33) boşandı.
 16 Ocak 2021 09:21
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Önce imdat, sonra teşhis

3 çocuğuyla ilçede kiraladığı başka bir eve taşındı. Ancak Tombul'dan şiddet görmeye devam etti. Geçen yıl sokakta karşılaştıkları eski eşi cam parçasıyla elini ve boğazını keserek yaraladı. Ayşegül S. yaşadıklarını dün korku içinde anlattı. Bu röportajdan saatler sonra ise E.D. yönetimindeki 52 AF 713 plakalı hafif ticari araç Engin Tombul'a çarptı. Polis, Tombul Ailesi fertlerine ulaşamayınca Ayşegül S.'yi teşhis için çağırdı.
DHA
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