Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Önce imdat, sonra teşhis
ORDU Ünye'de yaşayan Ayşegül S. (31), 2017'de kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Engin Tombul'dan (33) boşandı.
|16 Ocak 2021 09:21
|+Aa- Yazdır
3 çocuğuyla ilçede kiraladığı başka bir eve taşındı. Ancak Tombul'dan şiddet görmeye devam etti. Geçen yıl sokakta karşılaştıkları eski eşi cam parçasıyla elini ve boğazını keserek yaraladı. Ayşegül S. yaşadıklarını dün korku içinde anlattı. Bu röportajdan saatler sonra ise E.D. yönetimindeki 52 AF 713 plakalı hafif ticari araç Engin Tombul'a çarptı. Polis, Tombul Ailesi fertlerine ulaşamayınca Ayşegül S.'yi teşhis için çağırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Savunma sanayideki casus şüphelisi tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15
|Motosikletli gazete dağıtıcısı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
16 Ocak 2021 10:59
|Bursa'da yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
16 Ocak 2021 10:43
|Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
16 Ocak 2021 10:32
|Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas edince ayak tabanları patladı
16 Ocak 2021 10:29
|Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
16 Ocak 2021 10:07
|Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
16 Ocak 2021 09:55
|Tartıştığı babasını döverek öldürdü
16 Ocak 2021 09:50
|Soba kovası hazırlamak isteyen kadın, ikinci kattan beton zemine düştü
16 Ocak 2021 09:46
|TEM'e giren yaya canından oldu, çarpan aracın sürücüsü kaçtı
16 Ocak 2021 09:45