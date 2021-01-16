Sivas'ta 388 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 388 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|16 Ocak 2021 09:32
|+Aa- Yazdır
Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 388 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, iş makineleriyle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ile Eğri Köprü ve Kızılırmak'ta kar yağışıyla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kar kalınlığı 3 metreyi aştı yollar kapandı
16 Ocak 2021 10:56
|Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
16 Ocak 2021 10:14
|Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
16 Ocak 2021 10:11
|Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
16 Ocak 2021 10:08
|Dereceli okçunun göz göre göre ölümü
16 Ocak 2021 08:35
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
16 Ocak 2021 06:30
|Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma
16 Ocak 2021 02:42
|Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
16 Ocak 2021 01:03
|DSÖ uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesini tavsiye etti
16 Ocak 2021 00:22
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Ocak 2021 23:46