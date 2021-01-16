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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.
 16 Ocak 2021 09:34
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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde yer yer kar yağışı yaşanacak.

Hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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