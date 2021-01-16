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Üniversitede tecavüz skandalı

Üniversite öğrencisi B.İ.K. aynı okulda okuyan B.İ.'den hamile kaldı. B.İ.K. yaklaşık 9 ay birlikte olduğu B.İ.'yi şikayet etti. B.İ.'nin 2 yıl önce üniversitenin tiyatro kulübüne ait bir odada kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.
 16 Ocak 2021 09:30
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Üniversitede tecavüz skandalı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olay ile ilgili hazırladığı iddianameye göre mağdur B.İ.K. ile şüpheli B.İ. aynı üniversitede okuyordu. Şüpheli B.İ. aynı zamanda okulun tiyatro kulübünde yönetmenlik yapıyordu. Mağdur B.İ.K.'da kendisinden daha üst sınıfta okuyan B.İ. ile bu tiyatro kulübünde karşılaştı. Taraflar daha sonra sosyal medyadan mesajlaşarak arkadaşlıklarını ilerletti. B.İ.K. daha sonra şüpheli B.İ. ile bir daha görüşmeme kararı aldı. Ancak B.İ. sosyal medyadan sürekli mesaj atarak ve görüşmek istediğini belirterek ısrarını sürdürdü. B.İ.K.'da aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin bitmesi için B.İ. ile bir kafede buluşarak konuşmak istedi.

İddiaya göre olay günü B.İ. ile gece geç saatlere kadar konuşan B.İ.K. öğrenci yurduna giriş saatini kaçırdı. B.İ.K. şüpheli B.İ.'ye yurda gidemeyeceğini söyleyince ikili okulun tiyatro kulübündeki bir odada kalmaya karar verdi. B.İ. odanın kapısını kilitledi ve B.İ.K. ile yalnız kalınca iddiaya göre ona tecavüz etti. Bu ilk olayın ardından tarafların ilişkileri yaklaşık 9 ay sürdü. B.İ.K. bu defa kendi rızasıyla birkaç kez birlikte oldu. B.İ.K. en son B.İ.'nin Avcılardaki evine gitti. B.İ. ailesiyle kaldığı evde yine B.İ.K. ile ilişkiye girdikten sonra evden gitmesini istedi. B.İ.K. bu son birliktelikten sonra hamile kaldı.

B.İ.K. okulun tiyatro kulübündekilerden yardım isteyerek topladığı para ile kürtaj oldu ve hamileliğini sonlandırdı. Aradan bir süre geçince yaşadıklarının tecavüz olduğunu anlayan B.İ.K., B.İ.'den şikayetçi oldu. Savunması alınan B.İ. suçlamaları reddederek, B.İ.K.'nın rızasıyla kendisinin birlikte olduğunu iddia etti.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARINI KALDIRDI

Hamile kaldığına ve kürtaj olduğuna ilişkin savcılığa herhangi bir delil sunamayan B.İ.K.'nın şikayetine takipsizlik kararı verildi. Ayrıca B.İ.K. ilk olayda tecavüze uğradığına ilişkin savcılığa herhangi bir şahitte göstermedi. Takipsizlik kararında mağdur öğrencinin ilk tecavüze uğradığı tiyatro kulübünde ve okulda güvenlik görevlilerinin olduğu kulübün öğrenciler tarafından çok aktif olarak kullanıldığı okulun ve tiyatro kulübünün geceleyin güvenlik görevlileri tarafından sık sık kontrol edildiği, ayrıca kulübün odasının yedek anahtarının da güvenlik görevlilerinde bulunduğu belirtildi. B.İ.K. savcılığın takipsizlik kararına avukatları aracılığıyla itiraz etti.

Mahkemede savcılığın takipsizlik kararını kaldırdı. Mahkemenin takipsizlik kararını kaldırmasının gerekçesinde mağdurun ilk tecavüz olayının gerçekleşmesinde iradesinin ve rızasının bulunmaması olarak açıklandı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN YARGILANACAK

Şüpheli B.İ.'nin okulun tiyatro kulübünün odasında mağdur B.İ.K.'ya karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. B.İ.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Buse Pehlivan
Sabah
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