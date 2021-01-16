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Soba kovası hazırlamak isteyen kadın, ikinci kattan beton zemine düştü
Manisa'nın Kula ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine düşen Şüküriye Eskici, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
|16 Ocak 2021 09:46
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