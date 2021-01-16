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HES kodlu ibadet

İzmir Bornova'daki Hacı Uslu Camisi'nde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, HES koduyla camiye girerek ibadet ediyor.
 16 Ocak 2021 09:48
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HES kodlu ibadet

İzmir Bornova'daki Hacı Uslu Camisi'nde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, HES koduyla camiye girerek ibadet ediyor. Koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulan HES kodu, bugüne kadar kamu kuruluşlarında, önemli noktalarda ve toplu taşıma araçlarında kullanılıyor. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz ve İmam İlyas Avcı da, aldıkları kararla Bornova ilçesinde bulunan Hacı Uslu Camisi'nde HES kodu uygulamasına geçti. Camiye gelen vatandaşlar HES Kodu sorgusu yapılarak cami içerisine alınıyor. HES Kodu olmayan vatandaşlar ise cami avlusunda namazlarını kılabiliyor. Her hafta düzenli olarak dezenfekte edilen camide vatandaşlara; maske, galoş ve seccade de verilerek steril bir ortamda ibadet edilmesi sağlanıyor.

'ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Diğer camilere örnek olmayı istediklerini söyleyen Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz, "Buradaki önceliğimiz insan sağlığıdır. Her vakte ve özellikle cuma namazına gelen cemaatimize HES kodunu birebir sorarak burada sağlıklı bir namaz eda etmeyi amaçladık. 1 aydır HES kodu uygulamasını camimizde uyguluyoruz. Camiye gelen vatandaşımızın ayağında çorap yoksa galoş veriyoruz. Seccadesi yoksa seccade veriyoruz, maskesi yoksa maske veriyoruz" dedi. İ
DHA
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