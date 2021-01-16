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Tartıştığı babasını döverek öldürdü
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Raşit H. ile oğlu M.H. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
|16 Ocak 2021 09:50
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Raşit H. ile oğlu M.H. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.H'nin, babasını darp ettiği ileri sürüldü. Kızı tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Raşit H., darp raporu aldı. Hastaneden ayrıldıktan sonra rahatsızlanınca Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit H., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli M.H. gözaltına alındı.
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