Tartıştığı babasını döverek öldürdü

YAVUZ BİNGÖL, KISITLAMADA DENETİM YAPAN POLİSLERE ÇORBA DAĞITTI Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Yavuz Bingöl, kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis ekiplerine çorba dağıttı. Bingöl, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile iş insanı Muhsin Şaşmaz tarafından yaptırılan çorbaları kontrol noktalarında görev yapan polis ekiplerine ikram etti.