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Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Diyarbakır'da görevli Hakim M.K., sıfırı 2 milyon lira olan lüks aracının yıllık ÖTV, MTV, kasko ve sigorta gibi masraflarının çok yüksek olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.
|16 Ocak 2021 09:55
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Sabah Gazetesinde yer alan habere göre:
Hakim M.K., aracını trafikten çekmek istediğine dair işlem yapılmasını istedi. Yasa gereği kişi aracını trafikten çekerse yıllık ödemesi gereken vergilerden muaf tutuluyor.
Uyanık hakim aracı trafikten çektiğine dair resmi işlemleri tamamladıktan sonra önce 23 LK 333 plakasıyla, bir süre sonra da 06 HZS 67 plakayı aracına takarak trafiğe çıktı.
Rutin polis kontrollerinde hakimin foyası da açığa çıktı. Tutanak tutan polisler, hakim hakkında "Resmi belgede sahtecilik"ten suç duyurusunda bulundu. Hakim hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HSK 2'nci Dairesi de idari soruşturma başlattı.
Özgür Cebe
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