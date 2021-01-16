Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
|16 Ocak 2021 10:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütüldü.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı.
KOD ADI: SİLİCİ
Ekipler, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon düzenledi.
608 MİLYON LİTRELİK SATIŞ VERİSİ SİLİNDİ
Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.
DEVLET, 5 YILDA 15 MİLYAR TL ZARARA UĞRADI
Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.
220 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.
MALİ BELGELERE VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
OTOMASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE
Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.
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