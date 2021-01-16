Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
|16 Ocak 2021 11:13
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs aşısı olmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu davete uyarak dün aşı yaptırdı.
Devlet Bahçeli aşı yaptırırken fotoğraflarını paylaşırken, Meral Akşener'den görüntü gelmedi.
HACI OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF PAYLAŞMADI
Akşener, aşı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." dedi.
Hürriyet Gazetesinde yer alan haberde, Akşener'in, hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için, aşı olurken fotoğrafını paylaşmadığı belirtildi.
Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.Meral Akşener (@meral_aksener) January 15, 2021
Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.
Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı Gül, İstanbul Havalimanı Adliyesi'ni ziyaret etti
16 Ocak 2021 11:18
|Vekillere 'aktif çalışın' talimatı
16 Ocak 2021 08:40
|Menemen Belediyesindeki oylamanın perde arkası
16 Ocak 2021 07:14
|Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş
16 Ocak 2021 06:45
|Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ocak 2021 04:05
|Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı
16 Ocak 2021 04:03
|Fransız L'opinion: Macron Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkılarını bekliyor
16 Ocak 2021 01:16
|Temel Karamollaoğlu'ndan aşı davetine cevap
16 Ocak 2021 00:54
|Fahrettin Altun, 3 isme yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı
16 Ocak 2021 00:49
|Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliği Başvuru İlanı
16 Ocak 2021 00:44