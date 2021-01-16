Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs aşısı olmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu davete uyarak dün aşı yaptırdı.

Devlet Bahçeli aşı yaptırırken fotoğraflarını paylaşırken, Meral Akşener'den görüntü gelmedi.

HACI OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF PAYLAŞMADI

Akşener, aşı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." dedi.

Hürriyet Gazetesinde yer alan haberde, Akşener'in, hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için, aşı olurken fotoğrafını paylaşmadığı belirtildi.