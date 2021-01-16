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Gaziantep'ten çıkan fıstık fiyatlarında yüzde 200 artış bekleniyor

Yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı ağaçlarının da kuraklıktan etkilenerek mevsimi gelmediği halde çiçek açması, fıstık fiyatlarını artıracak. Ülke genelinde az yağış görülmesi, kuraklık endişesinin giderek artmasına neden oluyor. Gaziantep'te önceki yıllarda sulanmayan fıstık ağaçları, kuraklık nedeniyle bazı çiftçiler tarafından sulanmaya başlandı. 100 bin dönüm alanda Antep fıstığı dikili olan Araban Ovası'nda ise bazı ağaçlar mevsimi olmamasına rağmen çiçek açtı
 16 Ocak 2021 11:27
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Gaziantep'ten çıkan fıstık fiyatlarında yüzde 200 artış bekleniyor

FİYATLAR ETKİLENECEK

Üreticiler önümüzdeki yıllarda mahsul alamamaktan endişe ederken, ürünün olmamasının ise fiyatları ciddi oranda etkileyeceği öngörülüyor.

ÜRETİCİ ENDİŞELİ

Antep fıstığı bahçelerindeki ağaçların küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Altun, ilçenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Antep fıstığı için üreticilerin endişeli olduğunu söyledi.

"REKOLTE KAYBI ANLAMINA GELİYOR"

Ağaçlardaki erken uyanmanın karagöz adı verilen hastalığa yol açacağını ve bunun rekoltede ciddi düşüşe yol açmasının muhtemel olduğunu belirten Altun, "Kuraklık böyle devam ederse en çok Antep fıstığı etkilenecek. Bu mevsimde uyuması gereken ağaç dallarındaki karagözlere baktığımız zaman çiçek açtığını görüyoruz. Bunun bu mevsimde uyanması demek, önümüzdeki süreçte rekolte kaybı anlamına geliyor." dedi.

"2 YIL MAHSUL ALAMAYABİLİRİZ"

Hasan Altun, bu mevsimde fıstık ağaçlarının uyuması gerekirken ağaçlardaki karagözlere bakıldığında çiçek açtığını bu durumun da ciddi zararlar verebileceğini söyledi. Ağaç dallarında açan çiçeklerin soğuktan etkilenmesinin 2 yıl mahsulde ciddi kayba yol açacağını ve bunun da fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğine dikkat çeken Altun, şöyle konuştu:

"Şu anda kış ayındayız ve imkanları olan çiftçiler fıstık ağaçlarını sulamaya başladı. Ağaçların ocak ayında kış uykusundan uyanması demek, gelecek yıl hiç ürün alınamayacağı anlamına gelir. Bu da fıstık rekoltesini etkiler, fiyatları etkiler. Bu zamanda uyanan ağaçların verimi iki yıl düşer. Ağaçlarda uyanan karagözler havaların ani soğuması ile don olaylarından etkilenir ve o ağaç iki yıl verim vermez.

Çiftçilerimiz de mağdur olur. Kurak ve sıcak giden bu havalardan tüm ağaçlarımız yanılacak ve karagözlerini açmaya başlayacak. Bazı ağaçların yeniden çiçek açtığını bile gördük. Antep fıstığı bol olursa fiyatlar düşer. Gelecek yıl zaten fıstık yılı değil, bir de kuraklığın etkisi ile ürün neredeyse hiç olmayacak. Fıstık olmayınca fiyatlarda da yüzde 200 artış olabilir.

Yağışlar olmaz ve ağaçlar iklime aldanmaya devam ederse rekolte en az yüzde elli oranında etkilenir. Fıstık üreticisi çiftçimizin yağmurdan başka çaresi yok. Tek umudumuz yağmurların bir an önce yağması."

BARAJ YAPILIRSA, BÖLGE KURTARILABİLİR

Araban Ovası'nda fıstık üreticisi olan Seydi Vakkas Kaya ise önümüzdeki süreçte mahsul alamamaktan endişeli olduklarını söyleyerek, bölgeye baraj yapıldığında fıstık ağaçlarının ancak öyle kurtulabileceğini söyledi.

"OVANIN UMUDU, ÇAT BARAJI'NDA..."

Rekoltede yüzde 50 oranında düşüş olabileceğini altını çizen Kaya, "Bu yılın kurak gitmesi ve yağışların olmaması fıstıkların erken uyanmasına neden oldu. Fıstıkların gözleri açıldığı zaman soğuk vuracak ve ağaçların üzerindeki karagözler kuruyacak. Karagözlerle birlikte ağacın ışkını da kuruyacak ve doğal olarak ağaç iki yıl ürün vermeyecek. Bu ovanın umudu, yapılacak olan Çat Barajı'nda. Çat Barajı çalışmalarına başlanıp su verilirse Araban Ovası'nda önemli bir sorun ortadan kalkacak. Fıstık, zeytin ve sarımsak üreticimiz de sulu tarımdan faydalanabilecek." diye konuştu
DHA
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