Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. 20-30 santimetrenin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' dedi. Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu yoğun yağacak kar yağışı ve tipi özellikle kuzey kesimlerde günlük yaşamı aksatacak. Güneyde ise şiddetli yağmur var...

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'da bu gece kar ve tipi var, zaman zaman göz gözü görmeyecek Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü hissedilen sıcaklık -5 dereceye düşecek. Marmara Bölgesi'nde; hafta sonu şiddetli poyraz ve fırtınanın etkisinde. Kar yağışı en fazla Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevresinde ve tipi şeklinde yağacak. Trakya bölümünde yağış az don etkili. Hissedilen sıcaklık pazar günü -5, -6 derecelerde olacak.

''MUHTEŞEM KAR GELİYOR''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Cumartesi gecesi ve pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Poyrazın da etkisiyle tipi şeklinde yağacak. Pazartesi rüzgar biraz hızını azaltacak ama pazartesi de en azından öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak" dedi.

Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu seferki kar yoğun yağacak. 20-30 cm'nin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' açıklaması yaptı.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Ankara'da kar bu gece yoğun yağacak. Sıcaklık 10 derece,

Ege'de Aydın, Muğla boyunca şiddetli yağış, iç kesimlerde ise yoğun kar olacak. Kar yağışı pazar da Kütahya, Afyon bölümünde sürecek. Muğla 8, kütahya, uşak 4 derece,

SU BASKINI RİSKİ

Akdeniz'de Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde yağış hafta sonu çok şiddetli, su baskını riski var. Kahramanmaraş'ın yükseklerine yoğuk kar yağacak. Adana 15 derece. Güneydoğu'da yağmurlar pazar günü daha şiddetli,

Karadeniz'de Bolu-Kastamonu ve tüm iç kesimler boyunca cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar ve tipi var, ulaşımda zorluk yaşanabilir.

Doğu anadolu'da Tunceli, Bingöl tarafındaki kar yağışı, pazar günü Hakkari Bitlis boyunca çok yoğun yağacak. Erzurum 1, Malatya 4 derece