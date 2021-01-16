1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un barajları 40 ton atıktan temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kuraklık sebebiyle suları çekilen barajlarda yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 40 ton atık çıktı
 16 Ocak 2021 12:11
+Aa- Yazdır
İstanbul'un barajları 40 ton atıktan temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kuraklık sebebiyle suları çekilen barajlarda yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 40 ton atık çıktı.

İBB'den yapılan açıklamada, 1400 personel ve 200 temizlik aracı ile yapılan barajlardaki temizlik çalışmalarının iki haftada tamamlandığı belirtildi.

Çalışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek yapıldığı aktarılan açıklamada, "İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasından 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kağıt izledi. Toplanan atıklar İBB tesislerinde bertaraf edildi." bilgisi verildi.

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek bütün baraj havzalarını temizledik, 40 ton çöp topladık. Şimdi yağmurlar tertemiz havzalara doluyor. Barajlarımızın çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim." değerlendirmesine de yer verildi.

İSTAÇ AŞ Kent Temizlik Müdürü Ahmet Uğur İskenderoğlu da suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirterek, çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara ve konteynerlere bırakılması gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HES kodlu ibadet
16 Ocak 2021 09:48		 İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
16 Ocak 2021 09:34
Hamsi avlama yasağı uzatıldı
16 Ocak 2021 09:29		 Türk Eğitim Sen: Birinci dönem notları hesaba katılmasın
16 Ocak 2021 07:45
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2021 22:37		 Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
15 Ocak 2021 21:16
Anadolu Adliyesi'nde 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi' açıldı
15 Ocak 2021 19:00		 İçişlerinden ek genelge: Muaf tutulanların kapsamı genişletildi
15 Ocak 2021 18:21
Bakanlık, aşının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı
15 Ocak 2021 14:40		 Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15 Ocak 2021 13:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - İzmir'de sahte içkiden hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi13:49 - Bakan Selçuk: Açık Öğretim Okulları sınav açıklaması13:06 - CoronaVac aşısından sonra başka bir aşıya gerek var mı?13:05 - Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu13:04 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde ölçme ve değerlendirme eğitimi desteği12:56 - 6 aşamada WhatsApp'ın topladığı verileri öğrenme yolu
12:53 - Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu12:51 - Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti12:32 - Signal, kullanıcılarındaki ani artışın ardından çöktü12:11 - İstanbul'un barajları 40 ton atıktan temizlendi11:55 - Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor11:39 - Bu meslekler pandemide ortaya çıktı
11:33 - MTV'de ödeme dönemi başladı11:31 - 'Kredi/Burs Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı11:27 - Gaziantep'ten çıkan fıstık fiyatlarında yüzde 200 artış bekleniyor11:18 - Adalet Bakanı Gül, İstanbul Havalimanı Adliyesi'ni ziyaret etti11:15 - Savunma sanayinde casus şüphelisi tutuklandı
11:15 - Silahlı drone Songar, askeri kara aracına entegre edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
Prof. Dr. Bingür Sönmez'den tartışılacak aşı sözleri
MTV'de ödeme dönemi başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben amerikadayken 1
suların akmaması 1
peynirli muz kızartması 1
çayın dişleri sarartması 1
iki ailenin aynı kızı istemeye gitmesi 4
değişik denişik deyişik 1
sosyal mesafe 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 4
Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verilmesi 1
bir taşla iki kuş vurmak 1
SON İLANLAR
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Köseli Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 80 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Kartursaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam