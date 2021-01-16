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Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat polisi yaşamını yitirdi.
 16 Ocak 2021 12:51
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Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat polisi yaşamını yitirdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Numan Kalem'in (25) kullandığı 52 AV 465 plakalı otomobil, Doğanköy Mahallesi'nde park halindeki tıra çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kalem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalem'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin adından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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