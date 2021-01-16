Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de ikna çalışması sonucu bir YPG/PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurlarınca ülke içi ve dışında terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterenlere ailelerinin de desteğiyle ulaşılarak örgütten kaçarak teslim olmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ikna edilen "Zindan Amed" kod adlı terörist Z.O, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'den 2015 yılında terör örgütüne katılan Z.O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.