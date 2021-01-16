Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'de ikna çalışması sonucu bir YPG/PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
|16 Ocak 2021 12:53
|+Aa- Yazdır
Mardin'de ikna çalışması sonucu bir YPG/PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurlarınca ülke içi ve dışında terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterenlere ailelerinin de desteğiyle ulaşılarak örgütten kaçarak teslim olmaları sağlanıyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ikna edilen "Zindan Amed" kod adlı terörist Z.O, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin'den 2015 yılında terör örgütüne katılan Z.O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de sahte içkiden hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi
16 Ocak 2021 13:51
|Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
16 Ocak 2021 12:51
|Savunma sanayinde casus şüphelisi tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15
|Motosikletli gazete dağıtıcısı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
16 Ocak 2021 10:59
|Bursa'da yasa dışı muayenehaneye düzenlenen baskında 2 kişi yakalandı
16 Ocak 2021 10:43
|Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
16 Ocak 2021 10:32
|Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas edince ayak tabanları patladı
16 Ocak 2021 10:29
|Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
16 Ocak 2021 10:07
|Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
16 Ocak 2021 09:55
|Tartıştığı babasını döverek öldürdü
16 Ocak 2021 09:50