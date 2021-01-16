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CoronaVac aşısından sonra başka bir aşıya gerek var mı?

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz: "CoronaVac aşısından sonra başka bir aşının yapılmasının gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta dünyada kullanılan her iki aşı canlı aşı değil. Hangi aşıdan uygulandıysak onu takip etmek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum."
 16 Ocak 2021 13:06
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- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, CoronaVac aşısının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek aşı yapılmasında tedirginliğe ve tereddüde yer olmadığını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlanıldığını anımsatan Gündüz, "Umarım kısa süre içerisinde bütün halkımızı da aşılarız. Bir hastalığı olmadan önce önlemek, olduktan sonra mücadele etmekten çok daha kolay. Dolayısıyla da bir hastalık oluşmadan önce önlemler paketi içerisindeki en önemli silahımız aşı." diye konuştu.

Gündüz, aşılanmayla salgının önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Kişilerin aşılanması toplumun ne kadar bağışıklık kazanacağını gösterecek ve salgının önüne bu şekilde geçebileceğiz. Toplum ne kadar çok aşılanırsa bu salgın da o derece de etkisini yitirecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısının inaktif ve geleneksel olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır değişik enfeksiyon hastalıklarını önlemek üzere bilinen ve kullanılan geleneksel bir aşı. Bu aşının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmedi. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili çok fazla tedirgin olmamak gerekiyor. Hastalığa yakalandıktan sonra çok daha ağır geçirmek bence daha tehlikeli. Aşıdan gelebilecek birtakım yan etkiler olabilir ama bu hastalığı geçirirken oluşabilecek hasardan daha yüksek değil. Bu nedenle ben herkesin aşılanması ve bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. CoronaVac aşısından sonra başka bir aşının yapılmasının gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta dünyada kullanılan her iki aşı canlı aşı değil. Hangi aşıdan uygulandıysak onu takip etmek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum."

- "Hızlı bir aşılamayla salgının önüne geçeceğiz"

Gündüz, aşı programının hızlı bir şekilde sürdürülmesinin salgının önüne geçmek için önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık sisteminin iyi şekilde işletildiğini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerimizde geçmişten bu yana çok programlı rutin bir uygulama zaten var. O yüzden başka ülkelerden bu konuda daha şanslı olabiliriz. Kovid-19 salgını aşılamasında, geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerimizi yansıtacağız. İnşallah düzenli, güvenli ve hızlı bir aşılamayla salgının önüne geçeceğiz. Aşılama öteden beri Türkiye'de yapılan bir uygulama. Birçok hastalığın ve salgının önü aşılamayla kesilmiş. Dolayısıyla bu konuda ülkemizin çok ciddi bir deneyimi var. Bu nedenle böyle bir salgında hemen eski deneyimlerimizin ortaya konulmasıyla hızlı bir aksiyon alınmış oldu. Kısa sürede de tamamlanacağını düşünüyorum. Tahminen bir ayda 8-10 milyon vatandaşımızın aşılanabileceğini söylemek mümkün. Verilerin tamamı Sağlık Bakanlığında toplanıyor. Bir günde ne kadar aşı yapıldığı, bir hafta ve bir ayda ne kadar aşı yapılabileceği önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Sanıyorum bir iki gün içinde bu açıklanır. Bir ay sonra bu aşının yenisi yapılacak, sürecin birkaç ayı alacağı kesin."
Anadolu Ajansı
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