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MEB, açıköğretim sınavlarını online yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Açık Öğretim Okulları sınavları hakkında açıklama
 16 Ocak 2021 13:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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