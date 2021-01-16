YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları başladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruları 10 Ocak'ta başlayan burs programına bu yıl da yoğun bir ilgi beklediklerini belirtti.

"Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de YTB'nin koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan Türkiye'nin resmi uluslararası öğrenci burs programına talebin her yıl arttığına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019'da dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700, 2020'de de pandemi şartlarına rağmen 172 ülkeden 156 bin müracaatla rekor başvurular aldı. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizler de her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkanlarımızı arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

Eren, 20 Şubat'a kadar dünyanın dört bir yanından başvuruları almaya devam edeceklerini bildirdi.

Aday öğrencilerin, YTB ve Türkiye Bursları sosyal medya hesapları ile www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden detaylara ve başvuru sayfasına ulaşabileceğini belirten Eren, müracaatların, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olduğunu anlattı.

Eren, Türkiye Burslarının dünyanın en kapsamlı burs programı olması sebebiyle diğer ülke burslarından ayrıldığına işaret ederek, "Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt-barınma, mesleki ve akademik programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti gibi imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Bursluları, mezuniyetten sonra ülkelerinde önemli görevler üstleniyor"

Programla öğrenim gören öğrencilerin, mezuniyetten sonra ülkelerinde önemli görevler üstlendiğini ve adeta gönüllü birer Türkiye elçisi olarak ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sunduğu ifade eden Eren, bu kişilerin küresel çaptaki sorunların çözümüne ilişkin de önemli gayretler ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Bursları ile Ankara'da öğrenim gören isimlerden Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, ilk yurt dışı ziyaretini Aralık 2020'de Türkiye'ye yapmıştı.

Nur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmişti.

Bakan Nur, YTB Başkanı Eren'i de ziyaret etmişti.