İstanbul'da 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının yapıldığını bildirdi.
|16 Ocak 2021 12:59
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte 2 günde 110 bini aşkın sağlık çalışanına CoronaVac aşısının yapıldığını bildirdi.
Memişoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da sağlık çalışanlarına uygulanan aşıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, iletisinde, "Dünya sağlık başkenti İstanbul, 2 günde 110 binin üzerinde sağlık çalışanını aşılamıştır. Bu rekor sayı herkese aşı yapılmaya başlandığında çok daha artacaktır. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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