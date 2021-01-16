Otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 1339 lira ceza verildi
Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı
|16 Ocak 2021 14:00
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Çankırı'da kara yolunda ters istikamette seyreden otomobil sürücüsü para cezasına çarptırıldı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Küçük Sanayi Sitesi istikametinden kent merkezine ters yönde ilerleyen sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerince yapılan çalışmada sürücünün Orta ilçesinde ikamet eden Y.K. olduğu belirlendi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 1339 lira ceza kesildi, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.
Görüntülerde aracıyla ters yönde giden sürücünün karşı istikametten gelen kamyon ve otomobillere aldırış etmeden ilerlemesi yer alıyor.
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