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Afyonkarahisar'ın Güney köyü sakinleri 'belde' statüsüne kavuşmanın sevincini yaşıyor

Nüfusunun az olması nedeniyle 2012'de belde statüsünü kaybeden Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney köyünün yeniden eski statüsüne kavuşması yöre sakinlerince sevinçle karşılandı.
 16 Ocak 2021 14:15
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Afyonkarahisar'ın Güney köyü sakinleri 'belde' statüsüne kavuşmanın sevincini yaşıyor

Nüfusunun az olması nedeniyle 2012'de belde statüsünü kaybeden Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney köyünün yeniden eski statüsüne kavuşması yöre sakinlerince sevinçle karşılandı.

Güney beldesinin tüzel kişiliği, 2012'de çıkartılan 6360 sayılı Kanun gereği, nüfusu 2 binin altına düşünce köye dönüştürüldü.

Çıkan kanundan 82 gün önce dönemin belediyesi, beldeye yakın olan Çalışlar köyüyle referandumla birleşerek nüfusunu 2 binin üzerine çıkmasını gerekçe göstererek Ankara 9. İdare Mahkemesine tüzel kişiliklerinin korunması için dava açtı.

Mahkemenin 13 Nisan 2018'de Güney köyünün belde statüsünün korunmasına yönelik verdiği karar, daha sonra Danıştaya taşındı. Danıştayın da benzer karar vermesinin ardından İçişleri Bakanlığınca, Güney köyünün yeniden beldeye dönüştürülmesi için Afyonkarahisar Valiliğine uygulama yazısı gönderildi.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Güney köyüne, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Afyonkarahisar Valiliğince Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Köy muhtarı Süleyman Çağlar, AA muhabirine, "İçişleri Bakanlığımız da aldığımız son bilgiye göre köyümüzün yeniden belde statüsüne geçirilmesini onaylamış. İlgili karar da Afyonkarahisar Valiliğine gönderildi. İlçe kaymakamımız da seçim yapılana kadar kasabamızın belediye başkanı olarak görevlendirildi. İnşallah, YSK'de ilerleyen tarihlerde beldemiz için bir seçim takvimi belirleyecek."

Çağlar, Güneylilerin aldıkları sevinçli haberleri kutladığını belirterek, belediye başkanlarını da seçmeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Güneylilerin 2012'den bu yana belde statüsünü tekrar elde etmek için platform kurduklarını aktaran Çağlar, yasal çerçevede Türkiye'ye seslerini duyurabilmek adına sosyal medya kampanyaları, basın açıklamaları ve yürüyüşler yaptıklarını anlattı.

2019 yerel seçimlerine de katılmama kararı aldıklarını da hatırlatan Çağlar, "Siyasilerin bazı sözlerine ilişkin köylülerimiz, istişareler sonucu beni geçici olarak muhtar seçti. Yaklaşık 2 yıldır da köyümüze hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- Köylüler, belediyenin açılacak olmasından mutlu

Köylülerden Gültekin Gencer de Güney'in yeninden belde statüsü kazanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İlk belediye başkanımız yakın zamanda vefat eden babam Emin Coşkun'du. Belediyemiz kapanınca kendisi de çok ağlamıştı. Tekrar belde olacağımız için de mutluyuz." dedi.

Ali Gencer de 7 yıldır önce özlemini çektikleri kapanan belediyelerinin, yakın zamanda tekrar açılacak olmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti.

Ramazan Ünal da köylülerin Güney'in yeniden belde olması için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele verildiğine değinerek, gelen yeni haberlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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