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'3'ü jeotermal olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz."
 16 Ocak 2021 14:23
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'3'ü jeotermal olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz."

Anadolu Ajansı
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