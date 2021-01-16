'3'ü jeotermal olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz."
|16 Ocak 2021 14:23
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İki büyük otomobil firmasının birleşmesi tamamlandı
16 Ocak 2021 15:42
|Yalova'nın su noktasındaki zenginliklerini turizme kazandıracağız'
16 Ocak 2021 14:25
|'Kredi/Burs Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı
16 Ocak 2021 11:31
|Silahlı drone Songar, askeri kara aracına entegre edildi
16 Ocak 2021 11:15
|Mükellef reform bekliyor
16 Ocak 2021 08:30
|Kuraklık sofraya uğramadan tedbir şart
15 Ocak 2021 20:17
|Gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvuruda bulundu
15 Ocak 2021 12:35
|Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
15 Ocak 2021 10:37
|Eylül Yağlıdere cinayetinde anneye verilen cezaya itiraz
15 Ocak 2021 08:27
|Devlet 'Önce istihdam' dedi
15 Ocak 2021 08:15