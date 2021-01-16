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Yalova'nın su noktasındaki zenginliklerini turizme kazandıracağız'

"Yalova'nın bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle kazandıracağımız 'su sporları merkezi'nin hem Yalova hem ülke için anlamlı, stratejik bir tesis olacağını ifade ediyorum. Tüm spor camiasına Yalova'yı bu anlamda önemli bir destinasyon, merkez olarak görmeleri gerektiğini belirtiyorum"
 16 Ocak 2021 14:25
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Yalova'nın su noktasındaki zenginliklerini turizme kazandıracağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yalova'nın bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle kazandıracağımız 'su sporları merkezi'nin hem Yalova hem ülke için anlamlı, stratejik bir tesis olacağını ifade ediyorum. Tüm spor camiasına Yalova'yı bu anlamda önemli bir destinasyon, merkez olarak görmeleri gerektiğini belirtiyorum." dedi.

Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Yalova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yalova'nın tarihin, kültürün, tabiatın güzelliğin şehri olduğunu söyledi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu şartlara rağmen hiçbir şekilde millete olan hizmet aşkımızı, inancımızı, gayretimizi bir an olsun unutmuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncü önderliği, engin vizyonuyla her geçen gün çıtayı daha yukarı taşımanın, aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 18 yılda ekonomi, sağlık, eğitim, altyapı, spor gibi her alanda zirveye oynayan, adeta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün amacımız, durmadan, yorulmadan daha ileri gitmek, iyisini yapmak ve sonra daha iyisini yapmak. Bugünkü çabamız, Yalova'yı, ilçelerini, beldelerini, köylerini, halkı daha müreffeh kılmak. Geçtiğimiz ziyaretimizde bir bir çalıştığımız projeleri bugün akdedeceğiz. İnşallah her birinin Yalova'da birer inci tanesi gibi parladığını göreceğiz. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Türkiye, 20 milyondan fazla genciyle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimiz, en büyük umudumuz, imkanımız, varlığımız. Onlar için üretmek, yarının yöneticisi, iş insanları, bilim insanları, anneleri, babaları olan değerli gençleri yarınlara çok daha donanımlı hazırlamak bizler için sorumluluk ayrı bir motivasyon kaynağı."

Kasapoğlu, spor altyapısını bugün geldiği noktadan daha yukarılara taşıyacaklarını vurgulayarak, "Spor altyapımız, 18 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya değer veren anlayışıyla çok farklı boyutlara geldi." ifadesini kullandı.

Gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir ihya süreci yaşandığını, bu sürecin devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençler için ulaşılabilir, erişilebilir, rahat kullanılabilir gençlik merkezleriyle, tüm halkımız için rahatlıkla ulaşabilecekleri, gece gündüz kullanabilecekleri spor salonları, yüzme havuzları, açık ve kapalı kortlarıyla pek çok alanda, sadece Yalova'da değil, ilçelere, beldelere ve köylere dokunduğumuz bir protokol imzalayacağız. Yalova Belediyesi, AK Parti'nin hizmetkar anlayışıyla durmadan, yorulmadan hizmet eden başkanlarıyla, yöneticileriyle çok farklı boyutlara çok kısa sürede ulaşma heyecanını yaşıyor. Biz de tüm yerel yönetimlerin olduğu gibi Yalova Belediyesinin de ilçe belediyelerinin de yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bugünkü protokol, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm yerel yönetimlerin yanında olduğunu ortaya koyuyor."

Kasapoğlu, Yalova'nın aynı zamanda bir turizm şehri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü tesisler, inşa edeceğimiz çalışmalar, spor salonları ve semt sahaları, tenis, voleybol kortları ve tabii ki basketbol alanları... '10 bin pota' projemizin 100 tanesini Yalova'ya kazandıracağız. Yeni dev adamları yetiştirme noktasında Yalova'dan umutluyuz. Yüzme, en önem verdiğimiz projelerden biri. Geçen yıl 'yüzme bilmeyen kalmasın' diye 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefinde, bu rakamı pandemiye rağmen aştık. Bu yıl da yüzme öğrenmek isteyen herkesi havuzlara bekliyoruz. Yalova'ya pek çok tesis kazandırıyoruz. Bunlardan birini özellikle vurgulamak istiyorum. Yalova'nın bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle kazandıracağımız su sporları merkezinin hem Yalova hem ülke için anlamlı, stratejik bir tesis olacağını ifade ediyorum. Tüm spor camiasına Yalova'yı bu anlamda önemli bir destinasyon, merkez olarak görmeleri gerektiğini belirtiyorum."

Gençlerin Türkiye'nin ümidi olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Yarınların Türkiye'sini omuzlayacak gençlerimiz tüm coğrafyamızdan güçlü bir şekilde yetişecekleri gibi Yalova'dan da yarınlara yürüyecek. Amacımız, varlık nedenimiz, çalışmadaki azmimiz, heyecanımız, gayretimiz, bu gençler için." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, herkesin yapılan tesisleri sahiplenip aktif bir şekilde kullanmasını istediğini belirterek, "Amacımız, sizlerin zamanını, vaktini daha değerli kılmak ve gençlerin kötü alışkanlıklara, bağımlılıklara, kurulan tuzaklara kapılmasını engellemek. Bir gencin bir saniyesinin dahi heba olmasına gönlümüz razı olmaz." dedi.

Konuşmanın ardından protokolün imzalandığı törene, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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