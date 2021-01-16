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Yolcu otobüsü şoförü dinlenmek için geçtiği koltukta hayatını kaybetti
Kırşehir'de, bir yolcu otobüsünün şoförü dinlenmek için geçtiği koltukta yaşamını yitirdi
|16 Ocak 2021 14:41
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Kırşehir'de, bir yolcu otobüsünün şoförü dinlenmek için geçtiği koltukta yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Cizre'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Kırşehir Terminali'nde mola verdi.
Geceden itibaren sırtında ağrı olduğunu söyleyen şoför Nihat Tok (51), molada otobüsün en arkasındaki koltuğa geçerek dinlenmek istedi.
Bir süre sonra otobüsün hareket ederek yola çıkacağını söylemek için yanına gittiği Tok'un hareketsiz yattığını fark eden yedek şoför, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Tok'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Tok'un cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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