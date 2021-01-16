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'Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık" dedi.
 16 Ocak 2021 14:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Soma ve Kırkağaç ilçelerimizi doğal gaza kavuşturuyoruz. Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken bu imkanı 81 şehrimizin tamamına doğal gaz arzı sağladık. Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Bugüne kadar pek çok badire atlattık, bir çok engelin üstesinden geldik. Envai çeşit saldırıya uğradık. Sadece medya ile, çetelerle, teröristlerle değil Türkiye'nin başına musallat takoz muhalefet ile de mücadele ettik. Bugün salgınla mücadelede şehir hastanelerimizi karalamak için nice haber uydurdular. Türkiye'nin güçlenmesine çelme takmaya çalıştılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.

Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin 3/4'ünü karşılayacak düzeydedir. Bu tesis temiz kömür teknolojilerinde de örnek olacaktır.

2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.

'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji.
Memurlar.Net
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