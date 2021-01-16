Edirne Sağlık Müdürlüğü: Rüşvet soruşturması devam etmektedir
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden: "Meriç Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası' haberinde ileri sürülen iddialarla ilgili geçen yıl 17 Aralık'ta soruşturma başlatılmıştır"
|16 Ocak 2021 14:48
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Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden, "Meriç Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası" haberinde ileri sürülen iddialarla ilgili geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün ulusal basında çıkan 'Meriç Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası' haberinde ileri sürülen iddialarla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğümüzce geçen yıl 17 Aralık'ta başlatılmış ve halen yürütülmekte olan bir soruşturma mevcut olup, tahkikat neticesine göre gereken işlemler tesis edilecektir."
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