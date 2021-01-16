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Biontech aşısı Sinovac aşısından üstün mü?

Sungkyunkwan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Başbuğ, Biontech aşısının Sinovac aşısından üstün olmadığını belirtti.
 16 Ocak 2021 14:51
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Biontech aşısı Sinovac aşısından üstün mü?

Sungkyunkwan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Başbuğ sosyal medya hesabından aşıların etkililiğine dair paylaşımlarda bulundu. Başbuğ, Biontech aşısının gerçek etkililiğinin %19-29 arasında olabileceğinin tartışıldığını vurguladı. Öğretim üyesi Başbuğ, aşı sonrasında önemli olanın; hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm vb. oranlara bakılması olduğunu söyledi.

Memurlar.Net
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