Biontech aşısı Sinovac aşısından üstün mü?
|16 Ocak 2021 14:51
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Sungkyunkwan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Başbuğ sosyal medya hesabından aşıların etkililiğine dair paylaşımlarda bulundu. Başbuğ, Biontech aşısının gerçek etkililiğinin %19-29 arasında olabileceğinin tartışıldığını vurguladı. Öğretim üyesi Başbuğ, aşı sonrasında önemli olanın; hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm vb. oranlara bakılması olduğunu söyledi.
1)Aşıları karşılaştırırken, enfeksiyonu önleme oranına bakmak ve Sinovacınki Biontechinkinden daha az etkin demek yanlış.Gökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
Nitekim, British Medical Journaldaki yeni bir makale Biontech aşısının gerçek etkinliğinin %19-29 olabileceğini tartışıyor.https://t.co/Gh0tebDgeE
2)P/Biontech'in NEJMdeki bilimsel makalesinde ve 92 sayfalık FDAya sunduğu raporda bahsetmediği, sadece FDA denetçilerinin raporunda geçen 1594'u aşı, 1816'sı placebo grubunda olan toplam 3410 "şüpheli vaka" var.https://t.co/nlMddR0yQ9Gökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
3)Aşıların etkinliğini araştırırken enfeksiyon oranına bakmanın vakanın tespiti subjektif olabileceğinden hata doğuracağı, bu nedenle hastane yatış, yoğun bakım kayıt, ölüm vb. oranlara bakmak gerektiğini alanın önde gelen uzmanları aylar önce yazmışlardı.https://t.co/AnOdSDBI9EGökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
4)Biz de @CeyhunElgin ile yaptığımız bu programda aşı çalışmalarındaki bilimsel yöntem ve deney deseni açısından problemleri, aşı kolunda daha az vaka yakalamaya yol açan ölçüm hatalarını tartışmıştık.https://t.co/CpW5g3IKPGGökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
5)Evrim Ağacında da aşı çalışmalarındaki sıkıntıları, aşının etkililiğinin ne demek olduğunu toplu bir şekilde anlatmıştım. https://t.co/LwMCfSQ7qRGökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
6)Türkiyede, aşı çalışmalarındaki yöntem sorunları maalesef yeteri kadar gündeme gelmedi. Benim bildiğim bir tek @MehmetE_Krkmz hoca çalışmaların en hızlı pozitif sonuçları verecek şekilde tasarlandığını, esas önemli çıktıların gözardı edildiğini yazdı.https://t.co/WERU7nESQTGökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
7)Bütün bu yazılarda bahsedilen problemlerden dolayı enfeksiyon oranlarını bir kenera bırakıp ağır hastalığı önlemeye baktığımızda Biontech aşısında 10 ciddi vakadan 1i aşı grubunda, 9u placebo grubunda.Gökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
Sinovac aşısında ise 7 ağır vakanın hepsi placebo grubunda.
8)Özetle, mRNA aşılarının daha üstün olduğu, inaktif aşının kötünün iyisi olduğu şeklinde yaratılan ve maalesef yaratılmasına bazı bilim insanlarının da katkıda bulunduğu algının bilimsel bir dayanağı bulunmamakta.Gökçe Başbuğ (@BasbugGokce) January 16, 2021
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