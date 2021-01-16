İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 9,5 arttı
|16 Ocak 2021 15:02
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 28,66 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 97,07, Terkos'ta yüzde 31,08, Sazlıdere'de yüzde 9,63, Alibey'de yüzde 38,81, Büyükçekmece'de yüzde 28,92, Ömerli'de yüzde 24,58, Darlık'ta yüzde 48,37, Elmalı'da yüzde 31,69, Kazandere'de yüzde 32,85, Pabuçdere'de yüzde 15,36 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 249 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde ise su miktarı 166 milyon metreküpe kadar gerilemişti.
İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama yaklaşık 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.
Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı bildirildi.
Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesiyle bu kaynaklardan alınan su, yaklaşık 6 aylık su tüketimine eşit seviyede oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
16 Ocak 2021 15:07
|İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama
15 Ocak 2021 22:15
|Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı
15 Ocak 2021 22:04
|İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
15 Ocak 2021 20:50
|Fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu
15 Ocak 2021 20:01
|Yasağa rağmen sokak düğününe polis baskını
15 Ocak 2021 19:54
|Arazideki dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi
15 Ocak 2021 19:42
|Bu ilçede 10 gündür korona vakası görülmedi
15 Ocak 2021 16:40
|Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den çıktı
15 Ocak 2021 15:50
|Barajda su seviyesi düştü, arkeolojik alanlar ortaya çıktı
14 Ocak 2021 23:11