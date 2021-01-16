Kaçak diş kliniğine baskın: 1'i diş hekimi 3 kişi gözaltında
|16 Ocak 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde bulunan Zafer Apartmanı'nda kaçak diş kliniği olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü.
Kapıların açılmaması üzerine polis, asansöre yöneldi. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, sma kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti. Ekiplerin çaldığı kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı.
Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı.
DOKTOR VE 2 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI
Diş kliniğinde çalışan Mürfet E. ve Abdulmajid F. ile diş hekimi olduğu iddia edilen Ayham V. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaçak klinik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Küçük kızı, FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin liralık altını çaldı
16 Ocak 2021 15:17
|Sahte avukat tarafından 210 bin dolar dolandırıldı
16 Ocak 2021 15:07
|Karaman'da 550 polisle organize suç örgütü operasyonu
16 Ocak 2021 14:45
|Yolcu otobüsü şoförü dinlenmek için geçtiği koltukta hayatını kaybetti
16 Ocak 2021 14:41
|Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
16 Ocak 2021 14:14
|İzmir'de sahte içkiden hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi
16 Ocak 2021 13:51
|Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Ocak 2021 12:53
|Ordu'da özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti
16 Ocak 2021 12:51
|Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15
|Motosikletli gazete dağıtıcısı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
16 Ocak 2021 10:59