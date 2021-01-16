Kaçak diş kliniğine baskın: 1'i diş hekimi 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde bulunan Zafer Apartmanı'nda kaçak diş kliniği olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların asma kilitle kilitli olduğunu gördü.

Kapıların açılmaması üzerine polis, asansöre yöneldi. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, sma kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti. Ekiplerin çaldığı kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı.

Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı.

DOKTOR VE 2 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Diş kliniğinde çalışan Mürfet E. ve Abdulmajid F. ile diş hekimi olduğu iddia edilen Ayham V. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaçak klinik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.