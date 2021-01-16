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Bankalar normal mesaiye geçiyor

Korona virüsü salgını nedeniyle kısaltılan banka mesai saatleri vaka sayısının azalması ile birlikte yenileniyor.
 16 Ocak 2021 15:12
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Bankalar normal mesaiye geçiyor

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle mesai saatleri değişen özel bankaların da mesai saatleri güncellendi. Tedbirler kapsamında kamu kurumları ve bankalar çalışma saatlerini 10.00-16.00'a çekmişti. Ancak vaka sayılarında yaşanan azalma sonrası özel bankalar normalleşme adımları atmaya başladı.

Bu kapsamda güncellenen banka mesai saatleri şöyle:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA 1 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye başladı.

AKBANK

Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk şubeleri 09.30-17.00 arasında hizmet veriyor.

DENİZBANK

Denizbank da yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurdu.

FİBABANKA

Fibabanka'nın çalışma saatleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 18 Ocak 2021 itibarı ile 10.00-13.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK

Halkbank yeni hafta itibariyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

HSBC

HSBC de internet sitesinden açıklama yaptı. Banka 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında açık olacak.

ING BANK

ING Bank 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası 18 Ocak itibariyle 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

ŞEKERBANK

Şekerbank da 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

TEB

TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. TEB 14 Ocak tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında açık olacak.

VAKIFBANK

Vakıfbank yeni çalışma saatleri 09.30-12.30 ve 13.30-16.00.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi de konuyla ilgili duyuru yaptı. Yapı Kredi 12 Ocak Salı'dan itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası şubeleri 8 Aralık 2020 Salı gününden beri 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Memurlar.Net
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