AKOM yoğun kar yağışına karşı önlem aldı
|16 Ocak 2021 15:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarırken, yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağış şeklinde devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı önem alan İBB ekiplerinin kent genelinde 60 noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi'ne gelen mesajlar doğrultusunda çalışmalarını yürüteceği aktarılan açıklamada, "Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 santimetre, iç kesimlerde 10-15 santimetre, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 santimetre olması bekleniyor." denildi.
Açıklamada, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.
İBB'nin kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1351 araç ve iş makinesi ile 7 bin 31 personelin görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, kar küreme ve tuzlama ekiplerinin, İstanbul'da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletileceği ve müdahale çalışmalarını yürüteceği aktarıldı.
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