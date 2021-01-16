Dr. Mammadova: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım
|16 Ocak 2021 15:39
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, 650 binden fazla sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor.
Aşılamanın üçüncü gününde 650 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi anestezi doktoru Nergiz Mammadova, aşı yaptırdıktan sonra tedbir amacıyla hastanede 15 dakika beklediğini dile getirerek, "İlk doz aşım yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım, alerjik bir durumum olmadı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum." dedi.
"Gerekli düzeyde antikorumuzun oluşması için aşı olmamız gerekiyor"
Salgının önlenebilmesi için herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Mammadova, "Hem toplumun sağlığı hem de koronavirüse karşı kendimizi korumak amacıyla gerekli düzeyde antikorumuzun oluşması için aşı olmamız gerekiyor. " diye konuştu.
Mammadova, sağlık sorunları veya alerjisi bulunanların doktor görüşünü aldıktan sonra aşı yaptırmalarında sakınca olmadığını belirtti.
Hemşire Sevgi Hazan da hastaneye gelmeden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu aldığını ve kolaylıkla aşı olduğunu dile getirerek, "Şu an 15 dakikalık bekleme sürecimi tamamladım, herhangi bir reaksiyon veya yan etki oluşmadı. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşlarıma ve milletimize Kovid-19'dan kurtulabilmemiz için aşı olmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
İkinci doz uygulaması, 28 gün sonra yapılacak
Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Bu grubu 65 yaş ve üstü bireyler izleyecek.
İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulanacak. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.
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