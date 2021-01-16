İki büyük otomobil firmasının birleşmesi tamamlandı
|16 Ocak 2021 15:42
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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi.
Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis'in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi.
Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.
Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis'in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.
FCA, Türkiye'de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.
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