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1999'dan önce yapılan evler için deprem riski uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye coğrafyasının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Özellikle 1999'dan önce yapılan evlerin hepsinin riskli olduğunu hepimiz bilelim. Çünkü o günkü inşaat yönetmeliğine göre yapılan evlerin hesapları bugün yaptığımızdan çok farklı." dedi.
 16 Ocak 2021 15:50
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1999'dan önce yapılan evler için deprem riski uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye coğrafyasının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Özellikle 1999'dan önce yapılan evlerin hepsinin riskli olduğunu hepimiz bilelim. Çünkü o günkü inşaat yönetmeliğine göre yapılan evlerin hesapları bugün yaptığımızdan çok farklı." dedi.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm kapsamında yaptırdığı 336 konut için belediye meclis salonunda dijital ortamda noter huzurunda kura çekilerek hak sahiplerinin oturacağı daire belirlendi.

Programa katılan Özhaseki, çekiliş öncesi yaptığı konuşmada, ülkede kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adete bir mecburiyet, bir keyfiyet değil. İki sebepten dolayı, birincisi, rastgele yapılmış veya hesapsız kitapsız yapılmış, zaman içerisinde günlük ihtiyaçlarımıza cevap veremeyecek hale gelmiş evlerde oturmak doğru değil. Herkesin modern şekilde yeni yuvalarında güzel bir şekilde oturmasını temin etmek biz iradecilerin birinci görevi olarak görülüyor. İkincisi de içerisinde bulunduğumuz bu güzel Anadolu coğrafyası bir deprem bölgesi. Ülkemizin yüzde 66'sı neredeyse deprem bölgesi. Kayseri bölgesi 1. ve 2. derecede, korkacağımız derecede bir deprem bölgesi değil ancak geçmişe doğru baktığımız zaman burada büyük depremlerin de olduğunu unutmayalım."

Vatandaşların daha emniyetli ve sıhhatli evlerde oturmalarını sağlamak zorunda olduklarına dikkat çeken Özhaseki, bunu sağlayacaklarını belirtti.

Deprem meselesinin mutlaka gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Özellikle 1999'dan önce yapılan evlerin hepsinin riskli olduğunu hepimiz bilelim. Çünkü o günkü inşaat yönetmeliğine göre yapılan evlerin hesapları bugün yaptığımızdan çok farklı. 2000'li yıllardan itibaren yeni yönetmeliğe doğru adım atıp da bu evleri yaptığımızda biraz daha sağlam binalara kavuştuk. Ama 2000 öncesinde yapılmış 3, 4, 5 katlı evlerde oturan kardeşlerimizin mutlaka bu binaların depremselliğini kontrol ettirmesi lazım." diye konuştu.

Özhaseki, kurası çekilecek konutların projenin 85-90 milyon lira olarak gözüken maliyetinin, bugünün şartlarında şu anda harcanmış olsa 150 milyon lirayı bulacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da projenin 6 yıllık geçmişi olduğunu, 6 blok halinde 336 konutun ortaya çıktığını anlattı.

Büyükkılıç, insanlara yakışır, çocukların huzurlu bir şeklide her ihtiyaçlarına cevap verecek, hem de onların fiziki koşullar itibariyle sağlıklı bir şeklide yaşayacakları ortamları sağlamak amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise 336 konutun yapım sürecini anlatarak, bugün dairelerin anahtarlarını da teslim etmeyi planladıklarını ancak bazı hak sahiplerinin talebi üzerine bunu nisan ayına ertelediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından dijital ortamda noter huzurunda yapılan kura çekimi ile hak sahiplerinin oturacağı daireler belirlendi.

Özhaseki, Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar da hak sahipleri adına kura çekti.
Anadolu Ajansı
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