PKK'da çözülme sürüyor
İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun daha teslim olduğunu bildirdi- 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 4'e yükseldiği belirtildi
|16 Ocak 2021 15:52
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Güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu Türkiye'ye girerek güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun 2015'te PKK'ya katıldığının ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.
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