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Ordu yeni stadına kavuşuyor

Bir süre önce ikmal ihalesinin ardından tribünlere koltukları takılan stat, yapılacak son rötuşlardan sonra sporseverlerin hizmetine sunulacak.
 16 Ocak 2021 15:59
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Ordu yeni stadına kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'da 2017 yılında yapımına başlanılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın tamamlanması için çalışmalarda sona gelindi.

Kaba inşaatı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan ve çimleri serilen statta, bir süre önce yapılan ikmal ihalesinin ardından tribünlerdeki koltuklar takıldı.

Stat, çevre düzenlemesinin ardından sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ile 428'i kapalı 554 araçlık otopark bulunuyor.

Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak stat, 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

12 derslikli spor lisesi ve 40 kişilik pansiyonun yer aldığı stat, denize ise sadece 100 metre mesafede bulunuyor.

"Birçok spor branşı yapılabilecek"

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne yapılan stadın eksik kalan işlerinin tamamlanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Stadın hayırlı olması temennisinde bulunan Sonel, projenin Ordu'ya yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkürlerini sundu.

Vali Sonel, 20 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen stadı, kısa süre içerisinde sporseverlerin hizmetine sunmayı planladıklarını aktararak, "İnşallah bu statla Ordu'daki tüm takımlarımız, yeni başarılara yelken açacak. Statta sadece futbol değil, birçok spor branşı yapılabilecek. Stat, gençlerimizin gelişmesi için de son derece önem arz ediyor." dedi.

Sonel, stat bünyesinde kurulan spor lisesi ve pansiyonun da önemli olduğuna dikkat çekti.
Anadolu Ajansı
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