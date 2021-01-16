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Doğal gaz keşfi sayesinde en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

2021 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamu iktisadi teşebbüsleri bu yıl 43 milyar 487 milyon 704 bin liralık yatırım yapacak-
 16 Ocak 2021 16:06
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Doğal gaz keşfi sayesinde en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), bu yıl 43 milyar 487 milyon 704 bin liralık yatırıma imza atacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmaları için ayrılan ödeneğin de katkısıyla 2021'de en çok yatırım yapacak KİT olacak.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 24 milyar 316 milyon 672 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 79 artışla 43 milyar 487 milyon 704 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 13,4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Kuruluş, söz konusu ödenek tahsisi ile geçmiş yıllarda ilk sırada yer alan TCDD'yi geride bıraktı.

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 12,6 milyar lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 6,1 milyar lira ile üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 5,5 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1 milyar 746 milyon 500 bin lira, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 950 milyon lira, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 750 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 635 milyon 862 bin lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 595 milyon 680 bin lira tutarında yatırım yapacak.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu yıl 393 milyon 650 bin liralık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 183 milyon 289 bin liralık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 159 milyon 135 bin liralık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 155 milyon 787 bin liralık yatırım gerçekleştirecek.

- KİT yatırımlarının üçte biri ulaştırma ve haberleşmenin

Öte yandan, 2021 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14 milyar 344 milyon 997 bin lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14 milyar 50 milyon liralık, madencilik sektörüne 13 milyar 960 milyon 251 bin liralık yatırım yapılacak.

Bunları 915 milyon 370 bin lirayla imalat ve 210 milyon 306 bin lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

2021 yılında KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

Kuruluşlar Tutar (bin lira)
TPAO 13.421.000
TCDD 12.600.000
BOTAŞ 6.100.000
TEİAŞ 5.500.000
EÜAŞ 1.746.500
TCDD Taşımacılık AŞ 950.000
TEDAŞ 750.000
DHMİ 635.862
ETİ Maden İşletmeleri 595.680
MKEK 393.650
TİGEM 183.289
Kıyı Emniyeti 159.135
Türkiye Taşkömürü Kurumu 155.787
Et ve Süt Kurumu 78.800
Türkiye Kömür İşletmeleri 72.980
TÜRASAŞ 47.665
Toprak Mahsulleri Ofisi 39.126
Devlet Malzeme Ofisi 34.803
TEMSAN 13.327
Çay İşletmeleri 10.100
TOPLAM 43.487.704
Anadolu Ajansı
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