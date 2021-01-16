Belçika'da koronavirüs aşısı olan kişi 5 gün sonra öldü

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belçika'da Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye, aşılamadan 5 gün sonra sağlık sorunları olan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır" denildi.

NORVEÇ'TEN AŞI İÇİN RİSK UYARISI

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

Hollanda ve Bulgaristan da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Pfizer/BioNTech'in korona virüs aşısını aldıktan sonra kişilerde göz çevresinde şişlik ve kızarıklık gibi yan etkiler olduğunu bildirmişti. Avrupa Birliği üye ülkeleri, söz konusu aşıyı Aralık ayı sonlarında başlatılan toplu aşılama kampanyaları ile uygulamaya başlamıştı.

PFIZER / BIONTECH'TEN MUTASYON AÇIKLAMASI: AŞI ETKİLİ OLDU

ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyon geçirmiş koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere'de daha sonra da Güney Afrika'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı. Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan geldi. Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen corona virüsü mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

"16 FARKLI MUTASYON TEST ETTİK ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Pfizer'in önde gelen viral aşı bilimcilerinden biri olan Phil Dormitzer, "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber" 'dedi.

Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.