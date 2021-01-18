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ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı

Pandemiden dolayı ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
 18 Ocak 2021 11:00
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ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı

Hafta sonu ve hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vaka ve hasta sayıları azalmış olsa da, yaşanan pandemi süreci tüm kesimleri etkiliyor.

Pandeminin etkilediği kesimlerin başında ise eğitim sektörü geliyor. Eğitim öğretimin birinci yarı yılı büyük oranda uzaktan eğitimle sürdürülüyor. Aşılamanın artmasıyla birlikte, ikinci yarı yılda yüz yüze eğitime geçmesi umut ediliyor.

Diğer taraftan binlerce aday, ÖSYM ve MEB 2021 yılı sınav takvimini açıklamadı. Adaylar her iki kurumunda 2021 yılı sınav takvimini ne zaman açıklayacağını merakla bekliyor.
Memurlar.Net - Özel

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