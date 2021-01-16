Acı tesadüf... Yeni muhtar eski muhtarın kaderini paylaştı
|16 Ocak 2021 17:00
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Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Arslan, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 5 muhtar adayı arasından seçimi kazandı. Mahallede yaptığı çalışmalar nedeniyle halk tarafından sevilen Arslan, dün doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesaplarından da arkadaşları ile yakınlarının doğum günü mesajları paylaştığı Arslan, akşam evindeki kutlama sırasında kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Derviş Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Derviş Arslan için bugün mahalle mezarlığında cenaze töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, aile yakınları ve vatandaşlar törene katıldı. Kılanan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Mahallede yaşayan Mehmet Kıvılcım, muhtarın ani ölümünün kendilerini üzdüğünü belirterek, "Önceki mahalle muhtarımız da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şimdiki muhtarımız Derviş Arslan'ı da kalp krizi sonucu kaybettik. Bizi en çok üzen doğum gününde hayatını kaybetmesi oldu" dedi.
Arslan'dan önceki muhtar İbrahim Yalman da 5 Ocak 2016 günü, muhtarlık binasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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