'5 milyon aileye Hayatın İçindeki Müfredat kitabını ulaştırdık'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı
|16 Ocak 2021 17:11
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"5 milyon ailemize "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdık. 5 milyon çocuğun, bu hafta sonu kitaptaki içeriklerin bilinciyle evde vakit geçirdiğini düşünmek istiyorum. Hayat okulunun tecrübelerini, çocuklarımızla buluşturmak böyle böyle mümkün olacaktır."
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