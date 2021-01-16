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'5 milyon aileye Hayatın İçindeki Müfredat kitabını ulaştırdık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı
 16 Ocak 2021 17:11
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'5 milyon aileye Hayatın İçindeki Müfredat kitabını ulaştırdık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden 5 milyon aileye "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"5 milyon ailemize "Hayatın İçindeki Müfredat" kitabını basılı olarak ulaştırdık. 5 milyon çocuğun, bu hafta sonu kitaptaki içeriklerin bilinciyle evde vakit geçirdiğini düşünmek istiyorum. Hayat okulunun tecrübelerini, çocuklarımızla buluşturmak böyle böyle mümkün olacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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