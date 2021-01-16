28 Şubat mağduru öğretmen Zekiye Yağmurcu vefat etti
|16 Ocak 2021 17:35
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Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 14 yıl sonra görevine dönen Zekiye Yağmurcu (48) vefat etti.
28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde okuyan Zekiye Yağmurcu, başörtüsü direnişine omuz verdi ve mücadelenin en ön saflarında yer aldı.
Başörtüsü zulmüne karşı mücadelesi öğretmenlik yıllarında da devam eden Yağmurcu, derslere başörtülü olarak girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edildi.
İhraç edildiği öğretmenlik görevine 14 yıl aradan sonra dönen Yağmurcu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Tedavi olduğu hastanede vefat eden Yağmurcu, iki çocuk annesiydi.
Yağmurcu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.
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