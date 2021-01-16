Vaka sayısı 8 binin altına düştü

ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARIN ÖZLÜK HAKLARI NEDİR, TAYIN BEDELİ ÖDENİR Mİ? 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 4. maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başlamamış bulunanlar, temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilmektedirler.