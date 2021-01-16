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Vaka sayısı 8 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 16 Ocak 2021 19:37
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Vaka sayısı 8 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 005 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 052'ye yükseldi.
Memurlar.Net
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