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Çiğ köfteci görünümlü kuaför dükkanına baskın!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi
 16 Ocak 2021 18:15
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Çiğ köfteci görünümlü kuaför dükkanına baskın!

Görüntülerin adresi yine Esenyurt... Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi.

Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta çiğköfteci görünümlü bir erkek kuaförüne baskın düzenlendi. Baskında müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi.

Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.

Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü.

Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti.

İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi.

2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Kapalı kepengini göstererek, "Zaten kapalıyız şu anda. Kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" diye konuştu.
DHA
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