Milli Saraylar Resim Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

VELİAHD DAİRESİ'NDEN RESİM MÜZESİ'NE

Uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından açılan Milli Saraylar Resim Müzesi, Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında 'Veliahd Dairesi' olarak inşa ettirildi. İlk bölümünün restorasyonunun ardından 22 Mart 2014'te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan yapının 2017'de daha büyük olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı. 4 yıl süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında benzersiz bir nitelik kazandı.

OSMANLI RESİM SANATININ TEK TEMSİLCİSİ

Resim Müzesi'nin 16'ncı ila 20'nci yüzyılı kapsayan koleksiyonu; padişah portreleri, tarihi konulu kompozisyonlar, oryantalist eserler, doğa ve kent görünümleri ile natürmortlar gibi pek çok konuyu içeriyor. Koleksiyon, Konstantin Kapıdağlı, Rupen Manas, Stanislaw Chlebowski, Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, Pierre Desire Guillemet, Eugene Fromentin, Stefano Ussi, Felix-Auguste Clement, Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi ressamların eserlerini barındırıyor. Müze Osmanlı saray resminin temsilcisi olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Modern sergileme kriterlerine göre düzenlenen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi, 11 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen 34 salon ve 553 eserle kültür-sanat hayatımızın yeni merkezi olmaya aday. Topkapı Sarayı depolarında muhafaza edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle daha da zenginleşen müzede nakledilen tabloların restorasyonuna yönelik atölye kuruldu. Çalışmalar kapsamında Tablo Restorasyon Atölyesi 199, Altın Varak Atölyesi 104, Cilt ve Kağıt Restorasyon Atölyesi 34 eseri kültür hayatımıza kazandırdı.

EN BÜYÜK ORYANTALİST TABLO

Müze, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosuna da ev sahipliği yapıyor.

Fransız ressam Felix-Auguste Clement'in 'Çölde Av' adıyla tanınan tablosu, müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor. 1865 yılında yapılan 35 metrekarelik eser, 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı'ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim Müzesi'ne nakledildi. Tablo, Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere dair ipuçları barındırıyor.

KOLEKSİYON AÇISINDAN TÜRKİYE'DE BİR İLK

Mili Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin koleksiyonu ve fonksiyonu açısından Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek "Koleksiyonu açısından, Türkiye'de bir ilk. Çünkü, 19'uncu yüzyılda Osmanlı Sarayı için Türkiye'nin ilk tablo koleksiyonu, Dolmabahçe Sarayı'nda oluşturuluyor. Bu koleksiyon Milli Sarayların, Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı'nı da bünyesine katmasından sonra bir araya gelmiş durumda. Bu vesileyle burada 533 eserlik müze ortaya çıkmış oldu. Tabii, tablolarımızın önemli bir kısmı daha evvelden Topkapı Sarayı'nın depolarında yer alıyordu. Onları da müstakil bir resim müzesi çerçevesinde bir araya getirmek oldukça önemli. Veliaht dairesi uzun yıllar Türk ziyaretçiden, yabancı ziyaretçiden uzak kalmış bir yapıydı. 1937 yılında, Resim Heykel Müzesi'ne tahsis edilmişti. Ancak, özellikle son yıllarda kapalı kaldı. Yapı 2012 yılında Milli Saraylara devredildi. Uzun bir restorasyon süreci geçirdik. Oldukça ciddi restorasyon ihtiyaçları olan bir binaydı. Ve 2019 yılında, restorasyon tamamlandıktan sonra binamız hazır hale geldi. Ancak, müze konseptinin oluşması için bilim insanları ve uzmanlardan oluşan bir komisyon 15 ay çalıştı. Bu 15 ayda, müze konsepti ortaya çıktı. Bu çalışmalar kapsamında bu 533 eserin, 233 tanesi 104 tane altın varaklı çerçeve çok başarılı bir restorasyondan geçirildi" diye konuştu. Müzenin, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosuna ev sahipliğini de yaptığını hatırlatan Dr. Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:

Hemen önünde durmuş olduğumuz 'Çölde Av' isimli, Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu da Sait Halim Paşa Yalısı'ndan buraya yaklaşık 4 ay süren başarılı bir çalışmayla getirildi. Ve konservasyonu yapılmak suretiyle tekrardan buradaki yerine nakledilebildi. Bu oldukça mühim bir çalışma. Gerçekten şu an akademisyenlerin üzerine bir takım akademik çalışmalar yaptığı bir çalışma bütünü oldu. Bu yönüyle de müzemize ayrı bir değer kattığını düşünüyoruz."

PAZARTESİ DIŞINDA HER GÜN AÇIK

Resim sanatının değişen süreçlerine seçkin eserler üzerinden tanıklık etme imkanı sunan Resim Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.