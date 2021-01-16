Evlerde yüzde 35 enerji tasarrufu sağlamanın yolları

Pandemi nedeniyle evlerde çok fazla vakit geçirildiğini ve enerji tüketiminin arttığını söyleyen RoyalCert Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan, evlerde enerji tasarrufu sağlamanın yollarını anlattı. Aslan, alınacak kolay ve pratik önlemlerde faturalarda yüzde 40'lık bir düşüş sağlamanın mümkün olduğunu dile getirdi.

ENERJİNİN YÜZDE 75'İ ISITMA VE SOĞUTMADA TÜKETİLİYOR

Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 75'inin ısınma ve soğutmada tüketildiğini aktaran Aslan, yalıtım uygulamalarıyla ısıtma ve soğutmada yüzde 35 tasarruf sağlayabileceğini ifade etti.

PETEKLERİN ARKASINA ISI LEVHALARI YERLEŞTİRİN

Peteklerin arkasına yerleştirilen ısı levhaları ile ısıtma giderlerinde yüzde 10 tasarruf sağlanacağını aktaran Aslan, "Oda sıcaklığını kontrol etmeliyiz, ideal sıcaklık 22 derece kabul edilir. Oda sıcaklığını bu derecede tutmak, gereksiz her bir derecede yüzde 7 tüketime engel olacaktır" diye konuştu.

TELEVİZYONUN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN

Televizyonun kumandadan kapatılmasının yanlış olduğunu söyleyen Aslan, "Uyku modundaki cihazlar elektrik tüketimin yüzde 5'ini oluşturur. Fişi prizden çekerek kapatmamız yüzde 5'lik tasarruf sağlayacaktır. Kullanmadığımız herhangi bir elektronik eşyanın veya lambanın fişini prizden çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

A SINIFI FIRIN ALMAK YÜZDE 35 TASARRUF DEMEK

Aslan, "Su kaynatmak için evlerde kettle tercih ediyoruz. Fakat onun yerine suyu ocakta kaynatırsak yüzde 50 tasarruf sağlarız. Ayrıca ne kadarlık bir suya ihtiyacımız varsa o kadarını ısıtmalıyız. Fırın da yoğun enerji tüketen ev aletlerinden biridir. Yeni teknolojiyle üretilen enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı fırınları alıp kullanırsak yüzde 35 tasarruf sağlarız. Eğer bir yemeğin pişme süresi 35 dakikaysa 30 dakikadan sonra fırını kapatalım, son 5 dakikada kendi ısısıyla pişecektir" dedi.

BUZDOLABINI DOLU KULLANIN

Buzdolabını da yine A +++ plus olarak tercih etmek gerektiğini belirten Serdar Aslan, "Yapılacak enerji tasarrufuyla Yatağan Termik Santralini kullanmamız sağlanabilir. Buzdolabını ısı yayan cihazlardan uzak bir yere koymalıyız. Mümkün olduğunda dolu kullanmaya özen gösterin, pet şişelerine su doldurup koyabilirsiniz, gereksiz açıp, kapatmayın" diye konuştu.

AYDINLATMADA YÜZDE 90 TASARRUF MÜMKÜN

Hala evlerde geleneksel ampullerin kullanıldığını söyleyen Aslan, bunun yerine kompakt floresanların yüzde 80, led armatürlerin ise yüzde 90 enerji tasarrufu sağlayacağını anlattı.

ÇAMAŞIRLARI NEMLİ BIRAKIN, ÜTÜYÜ BUHARLI TERCİH EDİN

Çamaşır makinesinin sıcaklık derecelerinin ayarlanmasıyla enerjiden tasarruf edeceğini aktaran Aslan, "Bulaşık makinesini tam doldurmadan gereksiz yere çalıştırmayın. Ekonomik modda çalıştın ve bulaşıkların üstünü peçete ile silin. Kolay ütü yapılmasını sağlayan buharlı sistemlerle üretilen ürünleri tercih edin. Çamaşırları nemli bırakırsanız ütülemek daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

FATURALARDA YÜZDE 40'LIK DÜŞÜŞ SAĞLANIR

Enerji performans sınıfı yüksek olan cihazların satın alınmasını öneren Aslan, "Yoksa değiştirmek daha maliyetli olur. Bütün bu önlemleri dikkat alırsak faturalarda yüzde 40'lık bir indirim sağlanabilir. Özellikle kış aylarında kabarık gelen faturaları tasarruf yaparak düşürebiliriz" dedi.