Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu
|16 Ocak 2021 18:22
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Pandemi ve dondurucu soğuklar nedeniyle hasta olmak istemeyen Muşlular, aktarlara yöneldi. Kışın özellikle bitkisel ürünler tüketmeyi tercih ettiklerini belirten kişiler, koronavirüs salgınına karşı da önlem almaya çalıştıklarını söyledi. İşlerinde tarihlerinin en yoğun günlerini yaşadıklarını belirten aktarlar ise talebe zor yetiştiklerini kaydetti. İstanbul'un Mısır Çarşısı'nda 1988 yılında başladığı aktarlığı Muş'ta sürdüren, 2 çocuk babası Melih Bingöl (55), kent merkezindeki alışveriş merkezinin içinde yer alan dükkanında, 2010'dan bölge halkına hizmet sunuyor. Koronavirüs salgını öncesinde mevsim geçişlerinde normal ilgi gördüklerini anlatan Bingöl, pandemiyle en yoğun günleri geçirdiklerini söyledi. Bingöl, "Pandemi öncesi mevsimsel geçişlerde bizlere ilgi vardı. O dönemde giden ürünlerimiz; zencefil, ada çayı, zerdeçal, ıhlamur, hatmi çiçeği ve havlıcan şeklindeydi. Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan ürünlerimiz ekinezya, ebegümeci, propolis, kekik yağı, papatya ve yeşil çay oldu. Ürünlerin 1 yılı geçmemiş olması lazım. Ayrıca aktarların tavsiye ettiği şekilde tüketilmeli" diye konuştu.
Kış mevsimi ve koronavirüs döneminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bitkisel ürünleri daha çok tercih ettiklerini anlatan Ergün Gündoğan ise "Genellikle ıhlamur ve ada çayı kullanıyorduk. Kış mevsimi ve bu koronavirüs döneminde bağışıklığımızın güçlenmesi adına bitkisel ürünleri daha çok tercih etmeye başladık. Bitkisel ürünlere, aktarlara daha çok rağbet göstermeye başladık. Bitkisel bizim için daha ideal. Bundan dolayı tercih ediyoruz" dedi.
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